Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi

13.08.2021 11:19
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami minaresinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi Mezarlığı içerisinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde minaresine yıldırım düşmesi sonucu zarar gören Seyyid Burhaneddin Cami'sinde yapılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Camide yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin meftun olduğu mezarlığın içerisinde olduklarını belirterek, Seyyid Burhaneddin Cami'sinin 1940'lı yıllarda yapıldığını, daha sonraki süreçte de tescillenmiş olan caminin minaresine yıldırım düşmesi sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar restore edildiğini ifade etti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hasar gören minarenin tadilat ve restorasyonunun yeniden projelendirildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tescilli bir yapı olduğu için kurum bilgileri dahilinde projelendirilip her bir taşını ayrı ayrı yere indirirken, hasar görmüş olan ve tümünü elden geçirmek durumunda olduğumuz taşları numaralandırmak suretiyle restorasyona uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasar görenleri tekrar kullanamıyoruz. Hasar görmeyen taşlarımızı yerinde görmek suretiyle numaralara uygun olarak projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ekibine, buradaki çalışan yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Allah kazadan, beladan esirgesin ve bu güzel Selçuklu şehrimizi inşallah daha nice binli yıllara taşısın diye dua ediyorum."

Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi
Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhaneddin, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 10:48 Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor 10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi
Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak 08:45 Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

Son Dakika Haberleri
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
10:37 Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı
10:23 Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor
10:11 Erdoğan, selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'a gidiyor
10:11 Cumhurbaşkanı kararıyla, afetlerde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:28
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi         
10:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygıyla andı         
10:38
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 11:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç Seyyid Burhaneddin Cami Minaresi restoresini yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement