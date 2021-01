Başkan Büyükkılıç, sıfır vakaya düşen Sarız'da kütüphane açtı, muhtarlara seslendi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinde Büyükşehir Kadın ve Gençlik Merkezi içerisine taşınan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı, ilçede muhtarlarla buluşup, önemli açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç, "Burada değerli belediye başkanımızdan 'sıfır vaka' müjdesini alınca ihya oldum, mest oldum. Cenab-ı Allah siz ilçe sakinlerini esirgesin, sağlıklı, huzurlu bir şekilde inşallah nice yıllara da eriştirsin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinin ardından Sarız'da da incelemelerde bulundu. Burada Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi içerisine taşınan 5 bin adet kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışına katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra ilçede görevli muhtarlar ile toplantıda bir araya geldi.

Sarız İlçe Halk Kütüphanesi, yeni yeri olan Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız'a yapılan Kadın ve Gençlik Merkezi'ne taşındı. İl Kültür Müdürlüğü'nden 5 bin kitabın yer aldığı, tefrişat işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldığı kütüphanenin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Sarız Kaymakamı İhsan Maskar, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve İl Kültür ve Turizm Müdür Şükrü Dursun katıldı.

Kütüphane açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Çok değerli Kaymakamımıza, İl Kültür Turizm Müdürümüze ve Sarız'ımızın kıymetli Belediye Başkanımıza böyle anlamlı bir hizmete fırsat verdikleri için teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizle dayanışma içerisinde burada butik bir kütüphane açmak suretiyle, yavrularımızın eğitimden yoksun kalmaması, donanımlı olmasını sağlamak için çalışmalarda bulunuyoruz. İçerisinde 5 bin tane kitap olan bir kütüphane ve Kültür Bakanlığı'mızın bu kıymetli, mütevazı çalışması için teşekkür ediyoruz. Bizler de her türlü fiziki imkanları sağlamak suretiyle destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine de İl Halk Kütüphanesi'nin yeni binasını projelendirdikleri müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, "Bu projede sayın genel müdürümüz hatırlarsanız bize büyük bir projeye destek vereceği konusunda söz vermişti. Onun bize yaptığı çalışma ve desteklerin yanında bunun lafı olmaz. Büyüğünü alıp, küçüğünü veriyoruz" dedi.

Sarız Kaymakamı İhsan Maskar ise, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza, İl Kültür Turizm Müdürü'müze kütüphanemizi ilçemize kazandırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" derken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da "Başkanımıza bu durumu arz ettiğimizde sağ olsunlar hemen bize destek oldular ve yer gösterdiler. Şu anda bulunduğumuz mekana da biz İlçe Halk Kütüphanemizi taşıdık. İçerisinin tefrişinde de sağ olsunlar çok destek oldular. Bakanlığımızdan da 5 bin tane yeni kitap geldi. Kütüphaneyi tamamen yeni kitaplarla donattık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın da belirttiği gibi gençlerimiz artık kütüphanemizden faydalanarak, daha güzel çalışmalar yapacak. Hatta üniversiteyi kazanmak veya çeşitli KPSS sınavlarına hazırlanmak için buralara gelecekler. Biz tekrardan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ilçede görevli mahalle muhtarları ile de toplantı yaptı. Sarız Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Büyükkılıç, Pandemi sürecinde gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini belirterek, "Burada değerli başkanımızdan 'sıfır vaka' müjdesini de alınca inanın ihya oldum, mest oldum. Cenab-ı Allah sizleri esirgesin, sağlıklı, huzurlu bir şekilde inşallah nice yıllara da eriştirsin. Efendim biz Baki kardeşimizi seviyoruz. Allah razı olsun. Burada bizlere her zaman münis dediğimiz sıcak ilgisiyle, adeta yaklaşımıyla, tevazu içerisinde her istediğine de elimizde olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elbette bir ilçe belediye başkanı olarak, yaptıklarını takdir ediyoruz. Gücünün yetemeyeceği işler olduğunda da her zaman yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

16 ilçeyi bağırlarına basmaya devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim imkanlarımız sizin imkanlarınız. Sizler olursanız biz oluruz. Sizler olmazsanız biz olmayız. Onun farkındayız. O açıdan 16 ilçemizi de birbirinden ayrıştırmıyor, bağrımıza basıyoruz. Ama tabi ki şehrimizin en doğusundaki adeta bizim bir bakıma uç beyimiz olan bu bölgedeki siz dostlarımızı da göz ardı edemeyiz, daha da önemsememiz gerektiğinin farkındayız. Onun için yılın başı, ilçelerimize uğrayalım, beklentileri nedir, yaptıklarımız nelerdir, yapamadıklarımızı ya da olur ya ihmal ettiğimiz bir boyut var mı onu paylaşalım dedik. Değerli muhtarlarımızın görüşlerini alalım, tavsiyelerini alalım, dualarını alalım. İstekleri varsa inşallah onları da hayata geçirmek için istişare edelim. Belediye meclis üyeleri kardeşlerimizle yine aynı şekilde amacımız sizlerin daha huzurlu, daha konforlu, günün şartlarına göre en iyi şekilde yaşamanızı sağlamaktır. Birliğin bereket olduğunu da farkındayız, şükrediyoruz. Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk Bayrağı'mızı, vatanımızı, milletimizi, inancımız, İstiklal Marşı'mızı elimizden almasın. Bu duygularla bizi mücehhez kılsın. Ezanlarımızı gönlümüzden almasın, minarelerimizden susturmasın. Biz bir oldukça, biz dayanışma içerisinde oldukça Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz bir sorun yok."

Pandemi sürecinde şehrin sağlık alt yapısından bahseden Büyükkılıç, konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir öngörülü, ferasetli yönetici, dünya lideri sayesinde, Kayseri'deki sağlık alt yapısıyla bu sıkıntıları en az yaşayan bir şehir olduk. Bin 606 yataklı, her bir yatağı rahatlıkla yoğun bakıma dönüşebilecek kapasitedeki bir hastaneyi iyi ki bize yaptırmış. Bakın bunlar çok önemli. Hastalarımız sokaklarda, bodrumlarda yatsaydı ne yapmalıydı. Geçmişteki sağlık politikasını, geçmişteki sağlık imkansızlıklarını, bize neler reva gördüklerini o yöneticilerin çok iyi biliyoruz. Ha şimdi devleti yönetmeye niyetleniyorlar ama o politikalar, o anlayışlar geride kaldı. Şimdi sağlık alanında görüyorsunuz yaptığı sağlık çalışmaları ile dünyaya örnek oluyor. İnşallah daha fazlasını yapmaya, daha fazlasını el birliği ile hayata geçirmeye çalışmaya gayret edeceğiz. Biz sizlerin dualarına muhtacız. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizlerin imkanlarını sizlere sunuyoruz. Bulunduğumuz yerlerin birer emanet olduğunun farkındayız. Çakılıp kalacak değiliz. Ama önemli olan hoş bir sada bırakabilmektir" ifadelerini kullandı.

Sarız Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan ve ilçede sıfır vakaya düştüklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Baki Bayrak, şöyle konuştu:

"2021 içerisinde Büyükşehir Belediyemiz olarak, yerel belediyeler olarak gerekli çalışmaları birlikte yürüteceğiz. 2019-2020 süreci içerisinde gayet iyi çalışmalar yaptık, onları da sizlerle paylaşıyoruz her zaman, devamlı da istişare halindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, özellikle muhtarlarımız toplumun önderleri olarak sizlerin burada olmasını istedi. Bizler de davet ettik. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Başkanımızdan taleplerimizi biz hazır hale getirdik zaten. Birçok şeylerimizi kendisi ile devamlı paylaşıyoruz. Çözüm odaklı bir belediye başkanımız var sağ olsun. Her zaman her gittiğimizde ekibiyle birlikte Sarız adına daha bir ayrıcalık gösterdiğine eminiz ve ondan da hiçbir zaman geri durmadı. Her zaman bize ne gerekiyorsa, imkanlar ölçüsünde, Büyükşehir'imizin imkanları doğrultusunda Sarız'ımıza dokunmaya gayret ediyorlar. Sağ olsun buradan teşekkür ediyorum. İlçemizde pandemi sürecinde sıfır vakaya bugün itibariyle düştük. Tedbirler devam ederse ülkemizden de silinecek, Kayseri'den, ilçemizden de inşallah. Dünya milletlerinden de uzak dursun istiyoruz."

Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla yapılan toplantının ardından Sarız Kaymakamlığı'nı ve Sarız Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Sarız Belediye Başkanlığı'nda konuşma yapan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Burada Binboğa Dağları diye bilinen bölgemizde hem yayla kültürü, hem de bu bölgedeki hayvancılığa verilmesi gereken önem açısından ciddi projeleri hayata geçirmek zorundayız, bunun farkındayız. Muhtarlarımızın mütevazi istekleri var, kurum ve kuruluşlarımızın istekleri var, onları değerlendireceğiz. Dayanışma içerisinde yapmaya devam edeceğiz. En çok hoşuma giden teknolojiyi kullanma yönündeki kaygıları ve arzuları, bu yönden GSM operatörlerinden ricamız, bölgedeki baz istasyonlarını gözden geçirmeleri, ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaları yerinde görüp, katkı sağlamaları önem arz edecektir. Pandemi döneminde buradaki yavrularımızın uzaktan eğitim bağlamında bu kaçınılmaz oldu, herkesin sorduğu internet ve baz istasyonları konusudur. Gerekli girişimlerde biz de bulunup, bu çalışmalarda yer alacağız. Pandemi sürecinde bir müjde bağlamında sıfır vaka olan ilçedeyiz, bu rakamı da duymak bizi sevindiriyor, keyiflendiriyor. Bir doktor olarak herkese teşekkür ediyor, darısı Kayseri'ye, Türkiye'ye ve tüm insanlığa diyorum." - KAYSERİ