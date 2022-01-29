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Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

29.01.2022 16:05
Başkan Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilci ile bir araya gelerek, 2021 yılındaki hizmetlerini anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilci ile bir araya gelerek, 2021 yılındaki hizmetlerini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emirgan Parkı'ndaki belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'de dayanışmanın bereketini yaşadıklarını belirtti.

Bazı şeylerin yokluğunda kıymetinin bilindiğini aktaran Büyükkılıç, "Bizi binlerce twitle ya da sosyal medyadan veya arayarak gerçekten İstanbul'da mağdur olup, 'Kayseri'mizin kıymetini bilememişiz' diye kardeşlerimizle çok muhatap olduk. Bu bizim sorumluluğumuzu arttırır. Şımarmadan daha dikkatli, bundan sonra daha da fazla hizmet etme şevkimizi arttırmalıdır. Kimsenin eksikliği ile biz kendimizi başarılı olarak yorumlama durumunda değiliz. Tam aksine onlara da dua edip, oradaki vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için elbette ki bizlerin de varsa elimizden gelen çabayı göstermemiz gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki mobilya fuarı için uçak bileti alarak havaalanına gittiğini, hava şartlarından dolayı uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle gidemediğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü İstanbul'a gidecektim. Biletimi aldım, havaalanında bekledim ama gidemedim. Mobilya fuarında 138 Kayserili iş adamımız var. KAYMOS'un kıymetli başkanı ısrarla 'Başkanım, Bursa'nınki geliyor, falan yerinki geliyor, İnegöl'ünki geliyor, bize sahip çıkmıyorsunuz diye yorumlanıyor. Biz sizi seviyoruz, aramızda görmek istiyoruz.' dedi. Biz de hadi besmeleyi çektik, havaalanında bekledik, uçuşlar iptal oldu, mesaiyi havaalanında yaptık."

Gerçekleştirdikleri hizmetlerin takdirle takip edildiğini, çevre illerden hatta Hakkari'den bile kendilerine hizmet talebinde bulunulduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kayseri'de 1994'ten beri ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte hareket etmenin bereketi ile 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile bir noktaya gelmeye çalıştık. Bakın, bazı şeyleri anlatırken övünüyor gibi oluyoruz ama inanın öyle değil. Yaptıklarımızı anlatmaya bile haya ediyoruz, ihtiyat ediyoruz. Fakat anlatılması lazım geldiğini de biliyoruz. Bu arada anlatınca da başka beklentiler de çıkıyor. Onu da söyleyelim. Çevre illerimizden Adana'dan arıyorlar, Yozgat'tan arıyorlar, 'başkanım başarınızı takip ediyoruz, yollar açtığınızı da biliyoruz, bizim yolları da açsanız elinizde mi kalır' diyorlar."

Kayseri Gönüllü Toplum Kuruluşları Temsilcisi Ahmet Taş ise Türkiye'nin, dünyanın bir çok yerine yardım götüren, problem çözen, arabuluculuk eden bir ülke haline geldiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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Memduh Büyükkılıç, İstanbul, Emirgan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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