Başkan Büyükkılıç'tan 10 milyon TL'lik yatırım incelemesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç, Pazar gecesi Kayseri'nin ticaretinin önemli merkezlerinden Yeraltı Çarşısı'nda başlattıkları 10 milyon TL tutarındaki çalışmaları yerinde denetledi.

Toplam 9 bin 488 metrekare inşaat alanında yapılan çalışmalar kapsamında mevcutta bulunan tavanların, elektrik ve mekanik tesisatları söküldüğü Yeraltı Çarşısı'nda, bütün elektrik panoları ve kabloları yenileniyor. Çarşıda yangın algılama sistemi ve LED aydınlatma armatürleri tesis edilirken, mekanik anlamda soğutma, havalandırma sistemleri yapılıyor. Mevzuata uygun yangın söndürme sistemi yapılarak, daha ferah ve güvenli bir ortam sağlanacağı Yeraltı Çarşısı'na yapılacak yatırım maliyeti ise 10 milyon TL olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pazar gecesi Yeraltı Çarşısı'nda Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen dönüşüm ve teknik yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç'ın incelemelerinde Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ile Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de hazır bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Görüldüğü gibi gecenin bu saatinde, vatandaşların olmadığı saati seçmek kaydıyla Yeraltı Çarşı'mızın bizlerden yıllardır beklenti olarak söyleyip, palyatif, yani tedavi etmeyen ama kısmen rahatlatan yaklaşımlarla bugünlere geldiği süreçte 'doktor başkan senden köklü bir tedavi bekliyoruz' dediler. Biz de o anlayış içerisinde sağ olsun birimlerimize talimat verdik" dedi.

Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'nın şanına yakışır, esnafın her zaman iyi niyetli, sağduyulu, Ahi ahlakıyla yaklaşan bir anlayışıyla beklentisine cevap vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İklimlendirme dediğimiz hem havalandırma, hem sıcak hem soğuk boyutunu içeren itfaiye boyutunu ayrıca önemseyen ve onunla ilgili gerekli çalışmaları bünyesine alan, aydınlatma ile tabi ki en önemlisi kameraların yerleşmesi ve ayrıca ses sistemini de eklemek suretiyle bir AVM mantığı içerisindeki her türlü ihtiyacını karşılayan bir yaklaşım içerisinde çalışmalar sürüyor" diye konuştu. Sürecin kolay olmadığını ve esnafın anlayışına sığındıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç açıklamasında, "Onların beklentilerine cevap vermek için onları yormadan bu çalışmaları tamamlamak için tüm ekip kafa yoruyor. Zahmetsiz rahmet olmaz, inşallah herkesin memnun kaldığı, hem malının kalitesi hem fiyatların uygunluğu hem de buradaki esnafımızın insani ve ahlaki yaklaşımıyla aranılan, gezilen, görülen ve alışveriş yapılan bir yer olmaya ulaşacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, çalışmalarını sürdüren ekibe tatlı ikramında bulundu. - KAYSERİ