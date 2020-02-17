Başkan Büyükkılıç'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, koordinasyon anlayışı içinde AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri ve itfaiyenin de burada hizmet verdiğini belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çağrı merkezine binlerce çağrı geliyor. Asılsız çağrılarla gecikmeler söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık gösterip gereksiz arama yapmamalarını istiyoruz. Yersiz çağrılarda kabahatler kanunu uyarınca ceza söz konusu. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Çalışan kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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