Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör

30.04.2021 00:57
Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar çiftçilerinin kullanımına sunulmak üzere 1 milyon 300 bin TL maliyetli 5 traktörü ilçelerin ziraat odası başkanlarına teslim etti.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan ve pandemi sürecinde tarıma ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçilerin kullanımı için 1 milyon 300 bin TL harcanarak alınan 5 traktörü, Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar İlçe Ziraat Odaları'na teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan traktör teslim töreninde tek tek ziraat odası başkanlarına traktörlerin ruhsatlarını teslim eden Başkan Büyükkılıç, "Hayırlı uğurlu olsun. Sarız'ımızın güzel insanları ağız tadıyla inşallah üretsinler, bizler de şehir olarak, ülke olarak kazanmış olalım. Sarızlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bol üreten, bol kazanan ilçemiz olsun" dedi.

"ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI"

Traktörlerin çam sakızı, çoban armağanı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Yahyalı üreten ilçemiz, maneviyatın merkezi, elmasıyla meşhur, halısı ile meşhur, en önemlisi insanıyla meşhur. Biz o bölgemizin güzel insanlarına ne yapsak azdır. Bol bol bereketli şekilde üretsin ki, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın. Bu çam sakızı çoban armağanı. Allah kazadan beladan esirgesin, üreteni bol, ürünleri çok olsun, Allah bereketini artırsın. Çiftçimizin her zaman yanındayız, onların derdi de, sevinci de bizim" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY ÇİFTÇİ İÇİN, HER ŞEY ÜRETİM İÇİN"

Başkan Büyükkılıç, toprağa hizmet edene sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Pandemi sürecinde yakinen gördük ki üreten, çiftçi olmazsa hiçbir şey olmuyor. Toprağa sahip çıkmak lazım, toprağa hizmet edenlere sahip çıkmak lazım. 5 traktörümüzü bu sene itibariyle 5 ilçemize veriyoruz. Daha sonraki dönemde de diğer ilçelerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her şey çiftçi için, her şey üretim için" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKKILIÇ'A SELAM VE TEŞEKKÜR

Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek de "Büyükşehir Belediyemizin Sarız çiftçisi için almış olduğu motorlardan dolayı, çiftçimiz adına Sayın Memduh Büyükkılıç başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz iyi ki var. Daha önce de tarım aletleri alınmıştı. Sağ olsun, çiftçinin elinden tutan, çiftçi dostu olan Büyükkılıç'a sonsuz teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştu.

Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz ise "Başkanımızın çiftçilerimiz adına odaya tahsis ettiği traktörümüzü almış bulunuyoruz. Tarımın yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Aynı zamanda bölgemiz patates bölgesi olduğu için çiftçilerimizin depolarında bulunan yaklaşık 700 ton patatesi belediye başkanımız sayesinde sosyal dayanışma kanalıyla dağıtmış bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç de, Başkan Büyükkılıç'ın pandemide tarımın ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini, çiftçilerin özellikle selamlarını ve teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan ise Bünyan ve Akkışla çiftçileri adına Başkan Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Teslim töreninde İlçe Ziraat Odası Başkanlarının yanı sıra Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile Genel Sekreter Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da hazır bulundu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Ziraat Odası, Hisarcık, Sarız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan 5 ilçeye 5 traktör - Son Dakika


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