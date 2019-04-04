Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen Başkanlık Devir Teslim Töreni'nin ardından AK Parti İl ve İlçe Yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen Başkanlık Devir Teslim Töreni'nin ardından AK Parti İl ve İlçe Yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İl Binasına gelişinde İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetimi tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, toplantı salonunda kendisini bekleyen kadın ve gençlik kolları üyelerini selamladı. Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bir aile anlayışıyla bu güne kadar geldik. Kadınların toplum içerisindeki yerini asla göz ardı etmemeliyiz. Bunun en güzel örneğini de AK Partimizin Ak Kadınları veriyor" dedi.

Parti binasında İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıkları ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret ederek teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin'i ziyareti sırasında güzel bir sürprizle karşılaştı. Gençlik Kolları'nda görevli Fatih Altunbulut, 4 Nisan 1993 doğumlu olduğunu, SSK Hastanesi'nde doğumu sırasında ailesinin sorunlarla karşılaştığını ve o dönem hastanede Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Memduh Büyükkılıç'ın ailesine yardımcı olduğunu anlatarak, kendi hayatı açısından çok önemli bir yerde bulunan Memduh Büyükkılıç'ın arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasında bulunmasının da kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Fatih Altunbulut'a sağlıklı uzun ömürler dileyerek hayatında başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç son olarak AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu makamında ziyaret ederek, il yönetimi ile bir süre sohbet etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi Miras Yüzünden Balkonda İntihara Kalkışan Kadını Kocasının Müdahalesi Kurtardı Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:35:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]