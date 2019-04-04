Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti

19 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl ve İlçe yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl ve İlçe yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İl binasına gelişinde İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yöneticiler tarafından karşılanan Büyükkılıç, toplantı salonunda kendisini bekleyen kadın ve gençlik kolları üyelerini selamladı.

Kendisini karşılayan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bir aile anlayışıyla bugüne kadar geldik. Kadınların toplum içerisindeki yerini asla göz ardı etmemeliyiz. Bunun en güzel örneğini de AK Parti'mizin 'Ak Kadınları' veriyor." dedi.

Büyükkılıç, parti binasında İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıkları ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret ederek, teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç son olarak AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu makamında ziyaret ederek, il yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti, Güncel
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