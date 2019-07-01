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Başkan Büyükkılıç'tan Bilim Merkezi'ne ziyaret

17 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Bilim Merkezi'ne ziyaret, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunun Büyükkılıç, ziyaretçilerle sohbet edip görüşlerini aldı.
Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük gökevi olan planetaryumda öğrenciler ve aileleriyle bilimsel film de izledi.
Merkez sayesinde meraklı öğrenciler yetiştireceklerini ve bilim camiasına kazandıracaklarını belirten Büyükkılıç, "Günün koşullarına uymamız, veliler olarak yavrularımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Geçmişte alkol ve nikotin bağımlılığı konuşuluyordu şimdi ise teknoloji bağımlılığı konuşuluyor. Teknolojiye hükmetmesini bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
Seçim öncesi açıkladıkları "Bilim Akademisi" projesine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bilim Akademisi projemizle ilgili çalışmalara başladık. Bilim Akademisi'ne sınavla alacağımız öğrencilerimizi ücretsiz ve süreli olarak yetiştirmek suretiyle bilim camiasına kazandıracağız. Bu eğitimlerle öğrencilerimizde öz güven oluşturacağız. Sekiz haftalık eğitim süremiz olacak. Bu anlamlı projeye yoğun ilgi olduğunu şimdiden gözlemliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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