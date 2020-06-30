Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara özel kütüphaneler - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara özel kütüphaneler

Büyükşehir Belediyesi şehre önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukları da unutmayarak onlar için özel kütüphaneler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi şehre önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukları da unutmayarak onlar için özel kütüphaneler oluşturdu. Başkan Büyükkılıç, "Evlatlarımız bizim baş tacımız. Yeni açtığımız Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphaneleri'nde yavrularımızı da unutmadık ve onlar için özel, her türlü detayın düşünüldüğü kütüphanelerimizi de açtık" dedi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphaneleri'nde çocuklara özel hazırlanan kütüphanelerin hizmet verdiğini söyledi. Gençlere ve çocuklara olan umudunu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Onlar bizim geleceğimiz. İşte bu yüzden yeni açılan kütüphanelerimizde çocuk kütüphaneleri de yaptık. Çocuk Kütüphaneleri, çocukların okul gezilerinde hayatında sadece bir kez gördüğü, dokunmasının, dağıtmasının, oynamasının, gülüp konuşmasının yasak olduğu değil; tüm çocukluğu ile var olabildiği, özgürce gezinebildiği yerler olmalı" diye konuştu.


"HAZİNELER DEĞERLİDİR, SİZ DE BİZİM İÇİN BİRER HAZİNESİNİZ"


Covid-19 salgını süresince bir dönem sokağa çıkamayan çocukların çok bunaldığını ve çocuk kütüphanelerinin adeta bir hediye olarak görüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anne ve babalara da seslenerek, "Çocuklar için hazırladığımız kütüphanelere yavrularınızı gönül rahatlığı ile getirebilir, kitap dostu olarak yetişmelerini sağlayabilirsiniz" dedi. Çocukları her zaman çok önemsediğini ve geleceğin aynası olarak gördüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, " Hazineler değerlidir. İyi muhafaza edilir. Siz de bizler için birer hazinesiniz. Sizlerin daha kültürlü, daha eğitimli bireyler olmanız ve bilgiye hemen ulaşabilmeniz için bundan sonra inşaa ettiğimiz bütün kütüphanelerimizde çocuk kütüphanesi oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİ ANLATTI


Açılan ve açılacak olan çocuk kütüphanelerinin çocuklarımızın gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Çocuk kütüphanelerimizde çocuklarımıza uygun kitaplar, oyun alanları olacak. Çizgi film alanlarımız da mevcut. Ayrıca ebeveynlerimiz için bebek bakım odaları da yaptık. 0-13 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız kütüphanelerimizden yararlanabilecek" dedi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Ziya Gökalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara özel kütüphaneler - Son Dakika

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