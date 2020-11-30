Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret

30.11.2020 17:26
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi Belediyesi'ni ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile yapımı devam eden ve yeni projelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Develi Belediyesi'ni ziyaret ederek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile yapımı devam eden ve yeni projelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

İlk olarak Develi Belediye Başkanlığı makamını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra Develi Belediyesi personeli ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Develi İlçe esnafını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı işler dileyerek ayrıca maske ve sosyal mesafe kurallarını da hatırlattı.

Daha sonra Develi ilçe Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi'deki kamu yatırımları hakkında istişarelerde bulundu. Memduh Başkan'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Memduh Başkanımız gerek kişiliği gerekse belediyecilik anlayışı ile sadece Kayserimizde değil ülkemizde marka olmuş bir isimdir İnşallah kendisinin engin tecrübelerinden ve desteklerinden istifade ederek çok güzel projelere imza atacağız. İstişareyi elden bırakmadan yürüteceğimiz çalışmalarımızda Memduh Başkanımızın bu ziyaretleri bizlere büyük moral ve motivasyon kaynağı olmaktadır Desteklerinden ve ziyaretinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret

Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi Altının kilogramı 438 bin liraya geriledi         
16:57
Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor         
16:41
Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim         
16:04
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor         
14:38
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bursalı ünlü kuaför ve eşi 4 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:00
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 17:43:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç'tan Develi Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei