Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "Erciyes" zirvesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış sezonunu tamamlayan Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak yaz sezonu proje ve çalışmalarına yönelik toplantı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantıda, proje ve çalışmaları masaya yatırdı.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, salgın sürecinde arzu edilen ziyaretçi sayısına erişemeseler de, Erciyes'in özellikle sıcak su arama çalışmaları ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile dikkatleri üzerine çektiğini belirtti.

Dağ bölgesinde otel yatırımlarının ve otopark çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, " Karayolları Genel Müdürlüğü'müzden Kayseri- Develi yolunun, Erciyes Kayak Merkezi bölümünde kayak sezonunda sıkıntı yaşanmaması için ricada bulunduk. Burada 6 kilometre civarında çevre yolu çalışması yapılacak, onun da takibini yapacağız." ifadelerini kullandı.