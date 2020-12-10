Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli su üretim merkezlerinden biri olan ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı KASKİ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 18 adet sondaj kuyusuyla saatte 2 bin ton suyun mahallelere dağıtıldığı su üretim merkezinin depolama açısından daha güvenli ve var olan binlerce ağaç yapısıyla daha çevreci hale getirilmesi talimatını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir ve bağlı birimlerde yapmış olduğu incelemelerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tesis hakkında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den bilgi aldı.

Germiraltı Tesisleri'nin ana depolama alanı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, bütün içmesuyu ve kanalizasyon altyapısında kullanılan malzemelerin bu ambarda depolandığını dile getirdi. Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kent geneline ulaştırmak için KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından her türlü çalışmanın yapıldığını ve bundan sonrada bu çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KASKİ Genel Müdürlüğümüzle hızlı kentleşme sürecinde su kaynaklarımızın korunması, sürdürebilirliği için hizmetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Üretim merkezinde 18 adet sondaj kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan şehre yaklaşık 2 bin metreküp yani saatte 2 bin ton su veriliyor. Bu alandan üretilen su 15 bin metreküp hacmindeki Talas Depo'ya 800 milimetre çapındaki çelik boru ile terfii edilmekte ve buradan da Alparslan, Köşk, Yıldırımbeyazıt, Kılıçaslan, Uğurevler, Erciyesevler, Mimarsinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'ne su dağıtımı gerçekleşiyor."

"GÜVENLİ BİR ORTAMDA HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

KASKİ Genel Müdürlüğü ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Dr. Büyükkılıç, "Burası stratejik olarak gerek su temini açısından, gerekse hizmet alanı açısından önem arz etmekte. Burayı daha çevreci hale getirip, hizmetlerimizi vermek anlamında ziyaret ettik ve çalışmaları yerinde izledik. İnşallah yeşil bir görüntü içerisinde, güvenli bir ortamda hizmetlerimize devam edeceğiz. KASKİ'mizin yapmış olduğu planlı ve sorumluluk anlayışı içerisindeki çalışmalardan ekibiyle birlikte kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Arkadaşlarımıza kolay gelsin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ