Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş

10.12.2020 11:54
Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli su üretim merkezlerinden biri olan ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı KASKİ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli su üretim merkezlerinden biri olan ve KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı KASKİ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 18 adet sondaj kuyusuyla saatte 2 bin ton suyun mahallelere dağıtıldığı su üretim merkezinin depolama açısından daha güvenli ve var olan binlerce ağaç yapısıyla daha çevreci hale getirilmesi talimatını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir ve bağlı birimlerde yapmış olduğu incelemelerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Germiraltı Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tesis hakkında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir'den bilgi aldı.

Germiraltı Tesisleri'nin ana depolama alanı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, bütün içmesuyu ve kanalizasyon altyapısında kullanılan malzemelerin bu ambarda depolandığını dile getirdi. Sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kent geneline ulaştırmak için KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından her türlü çalışmanın yapıldığını ve bundan sonrada bu çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KASKİ Genel Müdürlüğümüzle hızlı kentleşme sürecinde su kaynaklarımızın korunması, sürdürebilirliği için hizmetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Üretim merkezinde 18 adet sondaj kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan şehre yaklaşık 2 bin metreküp yani saatte 2 bin ton su veriliyor. Bu alandan üretilen su 15 bin metreküp hacmindeki Talas Depo'ya 800 milimetre çapındaki çelik boru ile terfii edilmekte ve buradan da Alparslan, Köşk, Yıldırımbeyazıt, Kılıçaslan, Uğurevler, Erciyesevler, Mimarsinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri'ne su dağıtımı gerçekleşiyor."

"GÜVENLİ BİR ORTAMDA HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

KASKİ Genel Müdürlüğü ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Dr. Büyükkılıç, "Burası stratejik olarak gerek su temini açısından, gerekse hizmet alanı açısından önem arz etmekte. Burayı daha çevreci hale getirip, hizmetlerimizi vermek anlamında ziyaret ettik ve çalışmaları yerinde izledik. İnşallah yeşil bir görüntü içerisinde, güvenli bir ortamda hizmetlerimize devam edeceğiz. KASKİ'mizin yapmış olduğu planlı ve sorumluluk anlayışı içerisindeki çalışmalardan ekibiyle birlikte kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Arkadaşlarımıza kolay gelsin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş
Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş
Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş
Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Özgür Özdemir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç'tan 'Güvenli çevreci' dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei