Başkan Büyükkılıç'tan HES kodu ve elektronik sayaç denetimi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelen elektronik sayaç uygulamasıyla ilgili talimat vererek uygulamanın hemen başlatılmasını istemişti. Başkan Büyükkılıç, talimatını verdiği elektronik sayaç uygulaması ile HES Kodu uygulamasını yerinde görmek için pilot bölge seçilen Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Semt Pazarı'na gitti.

Başkan Büyükkılıç, pazar yerlerindeki hareketliliğin çok daha sağlıklı bir şekilde kontrol altına alınması için yeni hayata geçirilen uygulamaları yerinde inceledi. Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaş ile sohbet eden Büyükkılıç, uyulması gereken pandemi kuralları ve tedbirleri bir kez daha hatırlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Burası şehrimizin en aktif, en yoğun pazarlarından birisidir. Pazarcı esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Bizim amacımız pozitif vakaların ortalıkta dolaşmaması, HES kodu marifetiyle onların tespiti yönünde çalışma gayreti gösteriyoruz. Burada elektronik sayaç ile giren vatandaşlarımızın sayısı belli, çıkan vatandaşlarımızın sayısı belli. Bu sayede bulunması gereken müşteri sayısı ortaya çıkmış oluyor. Yani buranın kapasitesi kaç kişilik ise ona göre çalışma yapılıyor. Zaman zaman da alıştırma bağlamında HES kodu uygulaması yapıyoruz. Gerek emniyetimiz, gerek belediye ekiplerimiz yardımcı oluyorlar. HES kodu uygulaması ile varsa pozitif vakalar tespit oluyor. Bizim amacımız Kayserimizin haritasının kızarmaması, insanlarımızın sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlaması, diğer şehirlerdeki görüntülerin oluşmaması, sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek adına gayret göstermeliyiz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalıyız. Bana bir şey olmaz gibi anlamsız yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Fedakar sağlık, emniyet, belediye, jandarma, filyasyon ve zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Elektronik sayaç ile giriş ve çıkışların sayıldığı satıcı ve alıcı dahil 440 kişi kapasiteli semt pazarında bu sayının dışına çıkılmamasına dikkat edildi. - KAYSERİ