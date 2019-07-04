Başkan Büyükkılıç'tan ilçe ziyaretleri
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi belediye başkanlarını ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:13 Kaynak: AA
, Yahyalı
ve Develi
belediye başkanlarını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
'ü ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde Öztürk'ten ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Büyükkılıç, Yahyalı'nın ardından Develi ilçesine geçerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Develi'de de ilçeye yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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