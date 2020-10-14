Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere yakın markaj - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçelerini ziyaret ederek, hem belediye başkanları ile yapılan çalışmaları değerlendirdi hem de ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerine ilk olarak İncesu ile başlayan Başkan Büyükkılıç, burada esnafları tek tek gezerek sohbet etti ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

İncesu Belediyesi'ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, "Dayanışmanın ve birlikte olmanın bereket olduğu anlayışı ile çalışmaların en güzel örneklerini yaşıyoruz. Sağ olsun katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca ziyarette hazır bulunan AK Parti İncesu İlçe Başkanı Hamit Korkmaz'ı da tebrik eden Başkan Büyükkılıç, yeni seçilen Korkmaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'te destekleri ve ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

"YEŞİLHİSAR SANAYİ VE TURİZMDE HIZLA GELİŞİYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ilçe ziyaretlerindeki ikinci durağı Yeşilhisar oldu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile bir araya gelen başkan Büyükkılıç, 16 ilçe ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek "İmkanları yetmediğinde biz her zaman yanlarındayız. Herhangi bir farkımız yok. Yeşilhisar hem sanayi açısından hem turizm açısından hem de tarım ve hayvancılık açısından gelişecek. Pandemi döneminde gördük ki bu süreç içerisinde kendi ürettiklerimiz önemli. Dolayısıyla hayvancılığa da tarıma da destek veriyoruz, bu konuda vatandaşlarımızın yanında yer alıyor ve çabalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Başkan Büyükkılıç'a son bir ay içerisinde yapmış olduğu ikinci ziyaret ve hizmetleri yürütme noktasında verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"17 BELEDİYE BAŞKANI EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE KAYSERİ'YE HİZMET VERİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ziyaretinde, Yeşilkent Tarım Ürünlerini ziyaret ederek Yusuf Postallı'ya Kayseri ekonomisine ve istihdamına kattığı değerler için teşekkür ziyaretinde bulundu. Ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Yahyalı'mız bizim Cenab-ı Allah'ın vergisi şirin bir ilçemiz. Manevi iklimi, doğal güzellikleri, elması, havası ve en önemlisi Kapuzbaşı Şelaleleri ile de dünyaca ünlü şelalelerle kıyas edilecek konumda olduğunu biliyoruz. 16 ilçemizi de biz bağrımıza basıyoruz. Birbirinden ayrıştırmıyoruz. Gücümüzün yettiğince, imkanlarımız ölçüsünde hepsini talepler doğrultusunda isteklerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama hep şunu görüyorum. Birliğin beraberliğin getirdiği bir bereketi yaşıyoruz. Şükürler olsun uyum kültür içerisinde Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza ve değerlerimize bağlı bir şekilde dayanışma içerisinde 17 belediye başkanı el ele gönül gönüle kardeşler topluluğu olarak şehrimize ve ilçelerimize hizmet ediyoruz" dedi. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te Yahyalı da yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Büyükkılıç'a brifing vererek katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner de ziyaretleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ