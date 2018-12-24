Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan Kafkas Derneği'ne Ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kafkas Derneği'ne Ziyaret

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Kafkas Derneği'ne Ziyaret, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Kafkasya Derneği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, dernek tarafından düzenlenen Kamluk Çayı programına katıldı.

Programda dernek üyeleri ile sohbet eden Büyükkılıç, Çerkes kültürü ve sanatı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çerkes kültürünün farklı bir yapısı, farkındalığı bulunduğunu ve Çerkeslerin Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü bu Anadolu'nun özünde kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluruz." dedi.

Büyükkılç, kültür ve sanat etkinliklerini önemsediklerini çünkü farklı kültür ve değerleri taşıyan bireylerin birlik ve beraberlik içinde olmasında toplumsal dayanışmayı gerçekleştiğini hatırlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kafkasya, Güncel
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