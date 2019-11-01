Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan kan bağışı çağrısı
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Başkan Büyükkılıç'tan kan bağışı çağrısı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kızılay Kan Bağış Tırını ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan kan bağışı çağrısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Kızılay Kan Bağış Tırını ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, kan veren vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay Kan Bağışı Tırında kan bağışında bulunan vatandaşları Vali Şehmus Günaydın ile birlikte ziyaret etti. Kan veren vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kan bağışının çok önemli olduğunu ve kan verildiğinde hücrelerin yenilendiğini belirtti.


Kan bağışının kutsallığından bahseden ve çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, kan bağışında görevli olan Kızılay ekibine de görevlerinde kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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