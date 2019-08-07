Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan KASKİ'ye Hayırlı Olsun
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Başkan Büyükkılıç'tan KASKİ'ye Hayırlı Olsun

23 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Özgür Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'tan KASKİ'ye Hayırlı Olsun, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğüne atanan Özgür Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın bugüne kadar yapmış olduğu örnek alt yapı hizmetlerine çok daha artan bir tempoyla devam edeceğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı KASKi ziyaretinde Genel Müdürlük görevine atanan Özgür Özdemir karşıladı. Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özdemir'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Özdemir'in bugüne kadar çok başarılı hizmetler yapan KASKİ'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret göstereceğinden emin olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'i ziyaretinin ardından KASKİ Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı, ardından da KASKİ bürokratlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda şehir merkezi ve ilçelerde yapılan ve yapılacak olan alt yapı hizmetleri ele alındı. - KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Özgür Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:33 Kaynak: İHA
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