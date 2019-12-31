Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri için 2020 değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri için 2020 değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri için 2020 değerlendirmesi

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının Kayseri'nin geleceğine damga vuracağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri için 2020 değerlendirmesi, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılının Kayseri'nin geleceğine damga vuracağını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin sadece bugünü değil geleceği için de çok önemli olan projelere 2020 yılında başlanacağını bildirdi.

2019 yılında örnek projeler ve öncü uygulamalarla kentin marka değerine katkıda bulunmaya, hız kesmeyen yatırımlarla halkın hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ve gelecek nesillere çok daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için yeni projelerle ilgili özellikle Ankara bazında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediyecilikteki tecrübemiz, hizmeti ibadet bilen anlayışımız, her alandaki yetkin personelimiz ve vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çıtayı daha da yükseltmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Kayseri tarihinin en önemli projelerinin temelini atarak, geleceğin Kayseri'sine önemli eserler bırakacağız. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile sadece Kayseri'nin değil ülkemizin en büyük parklarından birisi olacak Hava İkmal Şehir Parkı'nın temelini 2020 yılında atacağız. Ayrıca Kocasinan bölgemize de 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğünde Keykubat Millet Bahçesi'ni kazandıracağız. 2020 yılı ulaşımda da önemli yatırımların yılı olacak. Konforlu toplu ulaşımı daha da yaygınlaştırmak için iki ayrı raylı sistem hattının temelini atacağız. Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattının ihalesi kısa süre içinde yapılacak ve baharla birlikte hattın yapımına başlanacak. Talas-Anayurt hattının da ihalesini en kısa sürede yaparak bu hattı da şehrimize kazandırmak için çalışmalara başlayacağız."

Büyükkılıç, turizm açısından da 2020'de balon turizmi, yeni açılacak müzelerle kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacağını belirtti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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