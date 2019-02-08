Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye 20 Millet Bahçesi Müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye 20 Millet Bahçesi Müjdesi

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16'sı ilçelerde olmak üzere Kayseri şehrine 20 millet bahçesi yapımı için gerekli planlamanın yapıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye 20 Millet Bahçesi Müjdesi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16'sı ilçelerde olmak üzere Kayseri şehrine 20 millet bahçesi yapımı için gerekli planlamanın yapıldığını söyledi.

Kayseri Belediyeler olarak yeşil alan ve parklar ile şehri yeşil kuşak ile çevrelediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükşehirlerin en büyük ihtiyacı bireylerin çıkıp gezebileceği, spor yapabileceği ve ailesi ile oturup dinlenebileceği alanların bulunmasıdır. Kayseri bu açıdan çok şanslı çünkü 1994 yılından itibaren yapılan çalışmalar ile Kayseri artık parklarla donatılmış bir şehirdir. Ancak yeni bir proje ile Kayserimize 20 ayrı millet bahçesi kazandıracağız. 16 Millet Bahçesini ilçelerimize yapacağız. Dört millet Bahçesini ise Kayseri merkezinde gerçekleştireceğiz. En büyük Millet Bahçemiz Hava İkmal Merkezi alanında yapılacaktır. Her yaş gurubuna ve her kesime hitap edecek Hava İkmal Millet Bahçemiz ile Türkiye'de örnek olacağız."

Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesinin toplam alanının 1 milyon 360 bin metrekare olduğunu ve bu Millet Bahçesinin Kayseri'ye yeni bir kimlik ve vizyon kazandıracağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

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