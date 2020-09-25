Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi takıma başarı diledi.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi takıma başarı diledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Bayram Bektaş ile bir süre görüştü.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un yarın oynanacak maçtan iyi sonuçla ayrılacağına yürekten inandığını dile getirerek, takıma başarı diledi.

Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli markası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserispor olmazsa olmazımız. Sağ olsun gerek iş hayatında, gerekse yönettiği süreç içerisinde başarılı olarak gerçekten kamuoyunda yer edinen Berna başkanımızın ve ekibinin başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Kayserisporumuz'a her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdüreceğimizi her zaman yanlarında olduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Yarın Erzurumspor ile olan maçımızda da inşallah başarılar diliyorum. Cenabı Allah mahcup etmesin diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, berekete vesile olacak. Değerli başkanımıza böyle zor bir görevi yüklendiği için özellikle teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Gözbaşı da "Ziyaretin bugün olması çok anlamlı, biliyorsunuz yarın maçımız var. Heyecanlıyız. Tam da yeni antrenmanımız bitti. Tatlılar gelmiş, başkanımız tatlı tavsiyelerle motive edecektir. Bizim için bu tip ziyaretler önemli, camiamızın yalnız olmadığının göstergesi. Başkan olduğum günden beri kriz yönetmeye çalışıyoruz. Çok şükür ligden düşmedik. Tekrar Süper Lig'de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Emrah Karayel, Erzurumspor Kulübü, Milletvekili, Kayserispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın         
14:21
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi         
13:51
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei