Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret ederek, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi takıma başarı diledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Bayram Bektaş ile bir süre görüştü.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un yarın oynanacak maçtan iyi sonuçla ayrılacağına yürekten inandığını dile getirerek, takıma başarı diledi.

Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli markası olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserispor olmazsa olmazımız. Sağ olsun gerek iş hayatında, gerekse yönettiği süreç içerisinde başarılı olarak gerçekten kamuoyunda yer edinen Berna başkanımızın ve ekibinin başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah Kayserisporumuz'a her zaman olduğu gibi desteklerimizi sürdüreceğimizi her zaman yanlarında olduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Yarın Erzurumspor ile olan maçımızda da inşallah başarılar diliyorum. Cenabı Allah mahcup etmesin diyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, berekete vesile olacak. Değerli başkanımıza böyle zor bir görevi yüklendiği için özellikle teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Gözbaşı da "Ziyaretin bugün olması çok anlamlı, biliyorsunuz yarın maçımız var. Heyecanlıyız. Tam da yeni antrenmanımız bitti. Tatlılar gelmiş, başkanımız tatlı tavsiyelerle motive edecektir. Bizim için bu tip ziyaretler önemli, camiamızın yalnız olmadığının göstergesi. Başkan olduğum günden beri kriz yönetmeye çalışıyoruz. Çok şükür ligden düşmedik. Tekrar Süper Lig'de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.