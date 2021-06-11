Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Gözbaşı, çok zor bir sürecin ardından Süper Lig'de kalmayı başaran sarı kırmızılı takımın sezon hazırlıkları ve Kayserispor markasını daha yukarılara taşıma konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sarı kırmızılı takımın her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Berna hanımın fedakarca yaptığı çalışmalardan, katkılardan ve desteklerden dolayı kendisine ve yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayserispor bizim değerimiz. İnşallah el birliğiyle bu değerimizi en yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a ilgisi, desteği ve samimiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti.