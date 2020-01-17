Başkan Büyükkılıç'tan KKTC'ye ziyaret - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan KKTC'ye ziyaret

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin yurt dışına yapacağı toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Başkan Büyükkılıç'tan KKTC'ye ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin yurt dışına yapacağı toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin KKTC'ye yapacağı toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştü.

Büyükkılıç, Tatar ile görüşmesinde, KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başbakan Tatar da KKTC'nin Kayseri ile gönül bağı olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'a yaptığı ziyarette, toplu taşıma reform ve kurumsallaştırma projesi ile yapılacak işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kar-İş ve Kayseri Ulaşım AŞ'nin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda proje takviminin oluşturulup bakanlığa sunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'de toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi için yapılacak çalışmalarda tercih edilen şehir Kayseri oldu. 5 ay önce KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından Kayseri'ye gelen heyet toplu taşımanın modernleştirilmesi için işbirliği talebinde bulunmuştu."

Kayseri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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