Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu millet Malazgirt ruhuna her zaman sahip çıkacaktır" dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ve Türk yurdu olarak bugünlere kadar gelmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl dönümünü kutladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan yaklaşık bin yıl önce Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden atalarımızın, güzel Türkiye'nin temelini attığı bu kutlu ve tarihi fetih 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz ve heyecanlıyız.

Sultan Alparslan'ın komutanlığında asrında görülmemiş bir deha, yetenek ve dirayet ile Anadolu'yu fethetmek için Bizanslılarla karşı karşıya gelen ve onları bozguna uğratan Türkler, tarihten aldığı bilgi, ilham, irfan ve tecrübe ile Anadolu'yu; kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyeti'ne beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yapmıştır. Anadolu, şanlı zafer, kutlu fetih Malazgirt ile kendi ali hüviyetine kavuşmuş, Türk-İslam Medeniyeti'ne sancak olmuştur. Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, imanın, sabrın, fedakarlığın, dirayetin ve güçlü bir iradenin eseri olan Malazgirt Zaferi, bizlere atalarımızın örnek şahsiyetlerini ve gayretlerini hatırlatırken, aynı gaye ile Anadolu'muzu, Türkiye'mizi daha ilerilere taşımak için de adeta bir yol haritası niteliğinde örneklik teşkil etmektedir. Bu payeden hareketle Malazgirt Zaferi ruhuna uygun, bu medeniyete layık birer millet olarak durmadan, yorulmadan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu gayeye dönük çalışma kararlılığıyla kutlu fetih, şanlı zafer 1071 Malazgirt Zaferi'ni bir kez daha kutluyorum." - KAYSERİ