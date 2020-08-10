Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 221 adet 2 katlı konut arsaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Büyükkılıç, hukuka aykırı herhangi bir işlemin olmadığını ancak, belediyeler ya da yan kuruluşlarında çalışanların buradan arsa almasını etik bulmadığını vurgulayarak, bu kişilerden aldıkları arsaları geri iade etmeleri yönünde talimat verdiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı müfettişini harekete geçirdiğini de hatırlatarak, "Burada hukuka aykırı herhangi bir işlemin olduğu kanaatinde değilim. Olduğuna inansam bugün yetkimi kullanırım. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Kim merak ediyorsa gelsin, dosyayla ilgili de bilgileri rahatlıkla verebiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 51 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Reşadiye Mahallesi'ndeki 221 adet 2 katlı konutlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, yapılan işlemlerin hepsinin hukuka uygun olduğunun altına çizerek, vicdanen herkesin müsterih olmasını gerektiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"2886 sayılı yasaya uygun olarak yapılmış bir ihale. Çıktığımız süreç aralık ayı. Bugünkü koşulları paylaşırsak, tamamen haklı olarak yanlış şekilde değerlendirecek bir ortam oluşuyor. Ama ekonomideki dalgalanmadan kaynaklı, Pandemi döneminde, ayın başında gelen gelirlerimizden kaynaklı durumlar mevcut. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar gibi bizim de kaynak oluşturma bağlamında, adeta bir damla suya bile insanın zaman zaman ihtiyaç duyduğu zamanlar olur. Böyle dönemlerde, faiz içerisinde olduğu ve zaman zamanda toplu olarak bir an evvel kaynağa kavuşalım, ya da onu değerlendirip, borçlarımıza karşılık taksitlerle de olsa, dönem dönem onu ödeyelim yaklaşımıyla yapılmış. Encümenimizin aldığı yetkiyi bu şekilde değerlendirme yönünde gayret göstermiş. Değişik isimlerden duyuyorum. Hatta pazarlama mantığı içerisinde çok isimlere de ulaşılmış. Onlar beni arıyorlar. Gittim, baktım ancak 'kim alacak' diyerek vazgeçtim diyor. Doğrudur alınır, satılır şeklinde konuşulanlar vardır. Ama gerçekte yüksek fiyatlara satış var mı var mı onu bilmiyorum. Çünkü, bunun için tapu bilgilerine bakmamız lazım. Tapudan bilgi almamız lazım. Kulağına üflemiş ya, 'duydu bunu demiş' mantığı içerisinde yaklaşım doğru olmaz"

Hukuka aykırı bir işlem yapılmadığı kanaatinde olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti; "Burada hukuka aykırı herhangi bir işlemin olduğunun kanaatinde değilim. Olduğuna inansam bugün yetkimi kullanırım. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Kim merak ediyorsa gelsin, dosyayla ilgili de bilgileri rahatlıkla verebileceğimizi ifade edelim. Buradaki müfettiş, belediyenin personeli değil hatırlatırım. Belediyemizdeki müfettiş İçişleri Bakanlığımızın müfettişi, bizim burada görevlendirilmiş. Yani hatır, gönül ya da belediye personeli gibi algılanırsa bu çok yanlış olur. Maaşı da İçişleri Bakanlığı'ndan alıyor. 'Maaşını biz veriyoruz, ona hükmediyoruz mantığı' haşa. Zaten yapamayız, hiç kimse yapamaz. Bu yönden müsterih olun. Vicdanen de müsterih olun. Bugün size başka bir bilgi veriyorum. Yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygun. Burası bir hukuk devleti. İptal edilme boyutu da dahil. İncelensin, rapor gelsin. Gereğini yapacağım. Belediye ya da yan kuruluşlarıyla ilgili bulaşan, buradan alan bir arkadaş varsa, kendilerinin geri iade etmelerini ve bu işin içerisinden tamamen sıyrılmalarını talimatını verdim. Etik bulmuyorum. Hukuken hiçbir engel yok. Buna rağmen hiçbir üst düzey yöneticimiz yok. Sadece yan kuruluşumuzdaki bir şirketimizin iki tane çocuğuyla ilgili kamuoyunda bilgi var. Onun dışında sıradan çalışan arkadaşlar. Bunlar almayacak mı, satmayacak mı? Bunu kamuoyunun insafına bırakıyorum. Bütün bunlara rağmen buradan alan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hepsi; 'Başkanım sizi incitmeyiz. Sizi burada bırakmayız. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Rant amaçlı olsaydı, ufukta değer olacağını hissetseydik, Bir değil, beş ya da on alırdık. Böyle bir şeye niyetimiz yok hepimiz iade ediyoruz' dediler. İlçe belediyelerimizde, yan kuruluşlarımızda, belediye çalışanlarımız da dahil. Bu yönden müsterih olun. Keşke kamuoyunda bu kadar algı oluşmadan, açıklayan arkadaşlara saygı duyuyorum açıklayacaklar. Bize sorsalardı, bizde bilgilendirseydik diye belirtiyorum. Bu konuyu daha fazla gündemde tutmanın da bir fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Avukatlarınız dahil çıksın, gelsin dosyada şeffaf ve ortada. Herkese bilgi vermeye hazırız."

Kamunun menfaati her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Bundan sizi tereddütte bırakacak, hiçbir yaklaşımımız ve davranışımız olmayacaktır. Proje bazında bilgiyi değerlendirir, iştişare ederiz. Yapılması gereken çalışma varsa yaparız. Onun dışında müsterih olun. Biz bu şehrin hizmetkarı olmanın şerefini yaşıyorsak. Kamu hakkını da, vicdanen, insanen yasal çerçevede korumak bizim görevimizdir" dedi. Su faturaları ile ilgili gündeme getirilen konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "O zaman virüsün aktifliği çoktu. Sokağa çıkma sınırlaması vardı. Böyle bir süreçte, daha işin başında 'kapı kapı gezip, okumayacaksınız' diye talimat verdim. Ortalama yazdılar ama hakikaten yüzde 50 önceki süreçten çok daha fazla harcamışız. Elbette ki yanlış olanlar varsa düzeltilir. Arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Mağduriyete fırsat vermeyiz. Kamunun hakkını korumakla hepimiz mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki Pandemi konusunda da uyarılarda bulunarak, daha dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ağustos Ayı Meclis toplantısında, komisyonlarda etraflıca görüşülerek meclise getirilen konularla birlikte toplam 51 madde görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

İçişleri Bakanlığı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 17:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Kocaeli'de denize giren 2 kadın boğuldu, 1 kişi dalgaların arasında kayboldu İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu         
16:38
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi         
16:24
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda         
16:04
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu         
15:53
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı         
15:42
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü         
15:38
Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim         
14:51
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor         
14:22
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor         
13:29
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu         
13:20
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi         
09:18
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek         
07:26
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi         
05:16
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü         
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti         
00:04
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 00:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç'tan meclis toplantısında önemli açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei