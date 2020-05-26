Başkan Büyükkılıç'tan mehteranlı bayramlaşma - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mehter takımı eşliğinde vatandaşların bayramını kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Fatih Mahallesi İldem bölgesinde mehteran takımı eşliğinde yürüyerek vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı. Vatandaşlar da pencere ve balkonlara çıkarak, Büyükkılıç'ı Türk bayrakları eşliğinde el sallayıp selamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın istenildiği gibi kutlanamadığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu bayram koronavirüs nedeniyle arzu ettiğimiz şekilde geçmiyor ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel değil. Müsterih olun, bugünler de geçecek. Kayseri'miz çok şükür iyi durumda ama tedbiri elden bırakırsak ve yetkili makamların açıklamalarına uymazsak istemediğimiz neticelerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden kurallara uyacağız ve sonunda hepimizin yüzü gülecek."