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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan okumaya ve eğitime destek - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan okumaya ve eğitime destek

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaretinde eğitime verdikleri önemi vurgulayarak KAYMEK'in eğitim hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç'tan okumaya ve eğitime destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaretinde eğitime verdikleri önemi vurgulayarak KAYMEK'in eğitim hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan kitap kampanyasına da 1338 kitapla destek verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, güne KAYMEK İhtisas Merkezi ziyaretiyle başladı. Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK'te incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, sınıfları da ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü.


KAYMEK'te farklı branşlarda çocuklar ve yetişkinler için açılan kursların artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet ederek KAYMEK'in eğitim faaliyetleriyle ilgili görüşlerini aldı.


KAYMEK ve Genç KAYMEK tarafından verilen eğitim faaliyetleriyle ilgili açıklamaları sırasında AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan kitap kampanyasına da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, kampanyaya 1338 kitapla destek verdiklerini açıkladı. Talep olması halinde desteği artırabileceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Bizim öğretimiz oku ile başlamıştır. Okumak hepimizin olmazsa olmazı. İmkansızlıklar nedeniyle okuyamayanlar için başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyor ve çok önemsiyoruz. Gerek ilçe belediyeleri olarak gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bu kampanyayı destekliyoruz" dedi.


KAYMEK bünyesinde 12 bin civarında öğrenciye eğitim verildiğini de belirterek, fedakarca çalışan KAYMEK öğretmenlerini tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "İmkanları olmayan yavrularımıza sahip çıkmak, onların dertleriyle dertlenmek amacıyla bu tür çalışmalarda daha da gayret göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin donanımlı ve eğitimli olmalarını istiyoruz" diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, KAYMEK öğretmenlerinin şahsında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutladı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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