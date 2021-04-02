Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi

02.04.2021 14:28
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Otizmli Ayşe Nisa'ya güzel bir sürpriz hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Otizmli Ayşe Nisa'ya güzel bir sürpriz hazırladı. Annenin talebi üzerine harekete geçen Başkan Büyükkılıç, 10 yaşındaki otizmli Ayşe Nisa Bostan'a kedi sahiplendirerek, yuvası ve mamasıyla birlikte kedi bakım seti hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, otizmli Ayşe Nisa Bostan'ın annesi Serap Bostan'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak çocuğu için kedi talebine anında karşılık verdi. Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Bostan ailesi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kedi Bakımevi'ne giderek kedi seçimini kendileri yaptı.

Ayşe Nisa ile babası Ali ve annesi Serap Bostan'ı küçük çocuklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlayan Başkan Büyükkılıç, Ayşe Nisa ile yakından ilgilenerek, Ayşe'ye kedi ile birlikte, kedi yuvası ve mamasını da kapsayan kedi bakım seti hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, kendilerine başvuran ailenin talebine kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Dünya Otizm Günü'nde farkındalık oluşturulması gerekiyor. Ailemizin iki yavrusu var, aile çok ilgili, kızımız otistik ama gelişmeleri iyi seyrediyor. Kendisini hem meşgul etme hem de ilgi ortamı oluşturma adına kedi hediye ediyoruz. Kardeşi ile kediyi besleyecek, biz de onun mamasını ve bakımlarını sağlayacağız" diye konuştu.

"YENİ MERKEZİMİZLE ENGELSİZ BİR YAŞAM OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Büyükkılıç, dünya genelinde yüzde 10 civarında engelli bireyler olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların içerisinde gerek otistik, gerek down olmak üzere zihinsel engelliler olan bireyler ister istemez önemli bir rakam oluşturuyor. Anne karnında, hatta gebelik aşamasında, olay başlar başlamaz hekimle iş birliğini sürdürmesi, bu tür vakaların daha az sayıda olması, ayrıca bilimsel olarak, tıbbi imkanlarla önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yakın zamanda engelliler ile ilgili merkezimizi bitirdik, inşallah açacağız ve engelsiz bir yaşam oluşturmaya çalışacağız. Her türlü birebir eğitimi vermek suretiyle bu tür yavrularımıza fırsat vereceğiz."

Başkan Büyükkılıç, Bostan ailesinin her zaman yanında olacaklarını, üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Ayşe Nisa'nın annesi Serap Bostan da Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "Dünya Otizmler Günü nedeniyle bize böyle teşviklerde bulunduğu ve kızımın en büyük değer verdiği kediyi hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Ben kızımın kediye duygusunu iki ay öncesinde keşfettim, yan komşumun evcil bir kedisi vardı, kızım onunla konuşuyordu. Sağ olsunlar böyle bir günde değer verdikleri ve farkındalık oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Diğer ailelerimiz de çocuklarının neye hassasiyet duyduğunu, onları dinleyerek anlasınlar" şeklinde konuştu.

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Sahiplendiği kediyi evine götüren ve mutluluğu gözlerinden okunan 10 yaşındaki Ayşe Nisa Bostan, Büyükşehir Belediyesince 2018'de zihinsel farklılıkları olan 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdüren Beyazşehir Engelsiz Çocukevi'nde 3 yıldır düzenli hizmet alıyor. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi
Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan otizmli Ayşe Nisa'ya 'kedi' sürprizi - Son Dakika


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