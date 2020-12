Başkan Büyükkılıç'a Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla engelliler ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç'ı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, bazı engelli dernekleri ve spor kulüpleri ziyaret etti.

Her şart ve koşulda engellilerin yanlarında olmaya devam edecekleri belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu olayın bir güne sığdırılmamasının, her günün engelli dostlarımızın yanında olmayı amaçlayan bir gün olarak değerlendirilmesinin, hepimizin bu konuda özen göstermesinin, bugün engelli diye nitelendirdiğimiz kardeşlerin durumunda bizim de her an olabileceğimizin, eksiklik olarak görülmemesinin, tam aksine toplum içerisinde saygın bir konumda değerlendirilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Birbirimize sahip çıkacağız, onları sosyal yönden, özgüven içerisinde değişik spor dallarında desteklemeye devam edeceğiz, parklarımızı ona göre düzenlemeye devam edeceğiz, tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz."