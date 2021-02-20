Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu

20.02.2021 17:35
Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyacak projeler ile ilgili AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye Erciyes'te sunum gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyacak projeler ile ilgili AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye Erciyes'te sunum gerçekleştirdi. Özhaseki, "Şehirde uyum kültürü var, başkanların kendi aralarında müthiş bir muhabbet var. Memduh Abi'nin liderliğinde dostça bir hava içerisinde projeler yapılıyor" dedi.

Erciyes A.Ş hizmet binasında düzenlenen yatırım ve istişare toplantısına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile İl Başkan Yardımcıları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımların tamamına ilişkin sunum yaparak, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen aşamaları da aktardı. Toplantıda, Özhaseki'nin tecrübeleri doğrultusunda görüş ve önerileri de dinlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçesinin faaliyetlerini incelemek üzere toplandık. Sağ olsun arkadaşlar geçmişte yapılan projeleri, devam eden inşaatları ve önümüzdeki günlerde Kayseri'ye kazandıracakları eserleri tek tek bizlere gösterdiler. Üzerinde fikir yürüttük, istişare ettik. Kayseri'miz için önemli gördüğümüz bu projelerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda fikir birliğine vardık" dedi.

Gelecek bahar dönemi ile birlikte Kayseri'nin şantiyeye dönüşeceğini belirten Özhaseki, "Şehrin her bir tarafında yüzlerce demek daha doğru olur, işler başlayacak, şehrimiz şantiyeye dönüşecek. Bizim amacımız hizmet, bütün belediye başkanlarımızın amacı Kayseri'ye ve insanlarımıza hizmettir. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Kayseri için ne gerekiyorsa, ne eksik olarak görülüyorsa, vatandaş neyi bekliyor, ümit ediyorsa onu tespit edip yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayseri'de çok güçlü belediyelerin yanı sıra projeleri yapabilecek güç ve mali yapı olduğuna dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

" Türkiye'de zaten belediyeler açısından hem kurumsal yapının güçlülüğü, hem iş yapma becerisi, hem de şehircilikte en önde gözüken şehirlerin başında Kayseri'miz geliyor. Bunun yıllardır verilen emeğin yanı sıra, bugünkü arkadaşlarımızın iyi niyetli aynı tavrı sürdürmeleri çok önemli, bu durumu görüyoruz. Şehirde de uyum kültürü var, kendi aralarında müthiş bir muhabbet var. Memduh Abi'nin liderliğinde dostça bir hava içerisinde bu yapılıyor. Biz de Ankara'da bulunan Kayseri'nin temsilcileri olarak destek vermeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak da bu birlikteliğimize rahmet, bereket veriyor. Şimdiden arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kutluyorum." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu
Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu
Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu
Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu
Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye zirvede 'Yatırım' sunumu - Son Dakika


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