Başkan Büyükkılıç'tan Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeme içme mekanlarındaki denetimlere dikkat edeceklerini, ticari alanları da denetim altında tutacaklarını bildirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'de son zamanlarda vaka sayılarında artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu sürecin daha dikkatli geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Eğer ki dikkat edilmezse faturanın da ağır olacağını söyleyebilirim. Biz hakikaten maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. Ulaşımda şoförlerimiz de gerekli hassasiyeti gösteriyor. Kameradan da takip ediyoruz. Orada herhangi bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

HES koduyla birlikte ulaşımda daha güvenli yolculuk yapılacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeme içme mekanlarında dikkat edeceğiz, süreleri kontrol edeceğiz, ticari alanları da denetim altında tutacağız. Toplu ulaşımda HES kodu ile ilgili uygulama açısından da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplu ulaşım önemli ama sadece toplu ulaşımla iş bitmiyor. Tüm yaşam alanlarında gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. HES kodu ile birlikte ulaşımı daha güvenli hale getireceğimizi de ifade etmek istiyorum."