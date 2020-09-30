Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı

Son dakika habere göre Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en prestijli projesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Uygulama Etabında 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Sözümüzde durduk, proje tamamlandı" dedi.

Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en prestijli projesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Uygulama Etabında 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Sözümüzde durduk, proje tamamlandı" dedi. Başkan Büyükkılıç, iki coşkuyu bir arada yaşamak için daire ve işyerlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını da açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, teknik ekibiyle birlikte Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde incelemelerde bulundu. Şehrin merkezinde bir prestij projesi olarak yükselen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tamamlanan blokları ve örnek daireyi inceleyen, çevre düzenlemesi ve otoparklara ilişkin detayları yerinde gören ve özellikle yeşil alan konusunda talimatlar veren Başkan Büyükkılıç, 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 iş yerinin tamamlandığını belirterek, "Sözümüzde durduk, proje tamamlandı" dedi.

Gelinen noktayı "Şükürler olsun" diyerek niteleyen, 1. uygulama etabının tamamlanmasıyla birlikte 2. uygulama etabında da çalışmaları hızla devam ettiren ve sürecin hızla yürümesi amacıyla 15 Ekim'de yeni bir ihaleye daha çıkılmasını sağlayan Başkan Büyükkılıç, mazeret üretmeden, kararlılıkla projenin üzerinde durduklarını anlattı.

"29 EKİM'DE İKİ COŞKU"

622 daire ve 55 işyerinin kullanıma hazır hale geldiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, çevre düzenlemesine ilişkin detay çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki coşkuyu bir arada yaşamak için daire ve işyerlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uygulama etaplarının planlandığı gibi sorunsuz yürütüldüğü bilgisini de veren Başkan Büyükkılıç, "2. Uygulama etabında bulunan hak sahiplerinden uzlaşma sağlananlara teslim edilecek olan 7 bloktan bağımsız bölümleri de teslim edilecektir. Ağız tadıyla buralarda otursunlar. Etap etap diğer birimlerimizdeki çalışmaları da devam ettiriyoruz. Hatırlanacağı üzere ikinci etabın ihalesini yapmıştık. Burada görüldüğü gibi çalışmalar hızla devam ediyor. Üçüncü etabın ihaleleri 15 Ekim'de yapılacak. 2 blokta orada yapılmış olacak. Ayrıca iki tane de özel sektörün yapacağı blok söz konusu. Sahabiye'deki değişik bölgelerle ilgili etap etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yıkımlarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

"YEŞİL ALAN VURGUSU"

Başkan Büyükkılıç, projedeki yeşil alan konusuna özel önem verdiklerini vurgulayarak, "Yeşile önem veren bir anlayışla hareket ederek Sahabiye Kentsel Dönüşümde 500 bin metrekarelik alanın 300 bin metrekaresini yeşil alan olarak şehrimize kazandırıyoruz. Sahabiye Mahallesi'nde yeşil alan bulamazdık. Şimdi bu projenin içerisinde 300 bin metrekare civarında yeşil alan ortaya çıkmış oluyor. Hakikaten önemli bir rakam. Şu anda peyzaj çalışmaları devam eden 1. Uygulama etabında da 40 bin metrekarelik yeşil alan hayata geçirilmiş oluyor. Peyzajıyla, havuzuyla, pırıl pırıl ortamıyla Kayserimizin merkezindeki değer" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK DAİREYE MİSAFİR OLDU"

Tamamlanan bloklardaki örnek daireye de misafir olan Başkan Büyükkılıç, tüm detayları düşünülmüş dairenin tüm odalarını inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Şu anda örnek daireyi gezdik. Gerçekten birinci sınıf yapılan bir işçilik ve sonrasında düzenlenmiş örnek daire. Ferah, bir ailenin rahatlıkla oturacağı bir daire. Çift banyosuyla, mekanlarının rahatlığıyla dikkat çekiyor. Mobilyalar da yerleşince daha da farklı olmuş. Kentsel dönüşümde verdiği sözü yerine getiren bir belediye. Mazeretlerin altına sığınmayan bir belediye. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı
Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı
Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı
Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı
Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı
Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı - Son Dakika

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