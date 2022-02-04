Başkan Büyükkılıç'tan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili açıklama - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü uygulama etabı kapsamında metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında deprem yönetmeliğine uygun olarak kullanım ömrünü tamamlamış eski yapıların temizlendiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Şehrimizin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projeleri ile risk oluşturan, güvenli olmayan yapılar temizlenerek huzurlu ve konforlu yuvalar inşa ediyoruz. ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi üçüncü uygulama etabının projelendirme ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.