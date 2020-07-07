Başkan Büyükkılıç'tan ulaşım koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan ulaşım koordinasyon toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli ve konforlu bir hizmet verilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli ve konforlu bir hizmet verilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ulaşım koordinasyon toplantısı düzenleyen Başkan Büyükkılıç, gerek merkezde gerekse taşrada ulaşımla ilgili çalışmaların yapılacağını belirterek, ulaşımdaki ring sisteminin merkezdeki trafiği rahatlattığına dikkati çekti.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım koordinasyon toplantısı yaptı. İlgili bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, ulaşım alanında verilen hizmetler değerlendirilerek yatırımlar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin yapacağı hizmetleri ve bundan sonra yapılacak olan hizmetleri gözden geçireceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu; "Hatırlanacağı üzere Pandemi döneminde yaklaşık 50 binlere kadar düşen yolcu sayımızın, yeni normal olarak nitelendirilen süreçte 200 binin üzerine çıkmaya başladığından buna özgü çalışmalar yapmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yolcu kapasitesiyle ilgili yapmamız gerekenleri enine boyuna masaya yatırdık. Şehrimizde hem ekonomimize, hem de bütçemize uygun olarak en verimli şekilde nasıl çalışmalar yapacağız bunları konuşacağız."


Kayseri için verimli bir şekilde hizmet etmenin kaygısı içerisinde olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ring sistemi sayesinde merkezdeki trafikte rahatlama gözlemlediklerini ve bunun da şehrin genelini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Ulaşım konularını değerlendirirken ring sistemine de değinmek istiyorum. Direk ulaşılması gereken önemli noktalarımız var. Erciyes Üniversitesi gibi, Şehir Hastanesi gibi. Bu noktalara az sayıda yolcuyla gidilmesi şehrimizin ve ekonomimizin adına büyük bir israf kaynağı oluşturduğunun herkesin bilincinde olduğunu düşünüyorum. O açıdan değişik yerlerde aktarma sistemleri uygulamaktayız. Bunu da hemşehrilerimizin anlayışla karşılamaları gerektiğini paylaşmak istiyorum. Her zamanki iyi niyetlerine teşekkür ediyorum. Verimli şekilde bu hizmetlerin nasıl yaparızın kaygısı içerisinde olduğumuzu başka bir art niyetimizin olmadığını hatırlatmak istiyorum."


Covid-19 salgın sürecinin hala devam ettiğini ve yapılan çalışmaların bu bilinçle yapılacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç; "Pandemi süresince şehrimizde en az sıkıntıyla irade gösteren ulaşım birimimizin tüm çalışanlarına, ekibine, halk otobüsü şoförleri ve sahiplerine anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyor. En önemlisi bizi her zaman yüreklendiren, sahip çıkan bir anlayışla bu hizmetlerden yararlanmaya çalışan Kayseri hemşehrilerimizle minnet duyuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan ulaşım koordinasyon toplantısı - Son Dakika
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