Başkan Büyükkılıç'tan Ülkü Ocakları Kayseri Şubesine Ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemeğe Büyükkılıç'ın yanı sıra, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP İl Meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları yönetimi katıldı.



Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları'nın yer sıkıntısının en kısa zamanda çözülmesi için talimat verdi.



Burada bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Ülkücü gençlerimiz vatanının, milletinin, devletinin her zaman yanında olmuşlardır. İlim, irfan yuvası Ülkü Ocakları'nın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bunları biran önce halletmek için bugün İl Başkanı Volkan Çolak'ın ev sahipliğinde burada buluştuk. Yaptığı işleri takdirle izliyoruz. Sizler burada gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi için bir çaba harcıyorsunuz, bizler de bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Her zaman da sizlerin destekçisiyiz. Allah sizlerin, ülkücülerin yolunu açık etsin." diye konuştu.



Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak ise "Memduh Başkanımız sağolsun bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiler. Yıllardır yaşanan yer sıkıntımızı gidermek için bugün bir araya geldik. Sağolsun bu konuyu bugün hallettik. Kendisi bize bunun sözünü vererek gündemden kaldırdık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunda da kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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