Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik aktivitelere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, apartmanların önünde spor antrenörleri müzik eşliğinde dans gösterileri yaptı, vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Etkinliğe katan Büyükkılıç, vatandaşlara hitaben, "Uzaktan da olsa sizleri selamlamak, gönüllerinizde yer etmek amacıyla buradayız. 'Lütfu da hoş, kahrı da hoş, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler' diyerek bugünlerin de geçeceğini yine omuz omuza el ele hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımızın, ezanlarımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer alarak, bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bu süreçte özellikle çocukların evlerinde sıkıldıklarını bildiklerini, bu nedenle Spor AŞ'nin etkinlik düzenlediğini aktardı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Süreci yönetmek, arzu ettiğimiz rakamlara ulaşmak sizlerin ve bizlerin elinde. Malumunuz ben de bu süreci yaşadım, Cenab-ı Allah kimseye yaşatmasın. Şu anda yoğun bakımlarda yatan, entübe olan canlarımıza acil şifalar diliyoruz, rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatalım. Rakamlar aşağı doğru çekiliyor, bunu sağlayacak olan sizler ve bizleriz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayacağız, aşılarımızı olacağız, bağışıklığımızı elde edeceğiz ki toplum içerisinde bu sıkıntıyı giderme yönünde hep beraber irade gösterelim."

Büyükkılıç, çocuklara etkinlikte futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti. Vatandaşlar da etkinliğe katılan ekiplere el sallayarak teşekkür etti.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın da eşlik ettiği etkinlik, Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.