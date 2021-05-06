Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı

06.05.2021 13:26
Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik aktivitelere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara yönelik aktivitelere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, apartmanların önünde spor antrenörleri müzik eşliğinde dans gösterileri yaptı, vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Etkinliğe katan Büyükkılıç, vatandaşlara hitaben, "Uzaktan da olsa sizleri selamlamak, gönüllerinizde yer etmek amacıyla buradayız. 'Lütfu da hoş, kahrı da hoş, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler' diyerek bugünlerin de geçeceğini yine omuz omuza el ele hep beraber ay yıldızlı Türk bayrağımızın, ezanlarımızın, devletimizin, milletimizin yanında yer alarak, bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bu süreçte özellikle çocukların evlerinde sıkıldıklarını bildiklerini, bu nedenle Spor AŞ'nin etkinlik düzenlediğini aktardı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Süreci yönetmek, arzu ettiğimiz rakamlara ulaşmak sizlerin ve bizlerin elinde. Malumunuz ben de bu süreci yaşadım, Cenab-ı Allah kimseye yaşatmasın. Şu anda yoğun bakımlarda yatan, entübe olan canlarımıza acil şifalar diliyoruz, rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kurallara uymak suretiyle bu süreci atlatalım. Rakamlar aşağı doğru çekiliyor, bunu sağlayacak olan sizler ve bizleriz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayacağız, aşılarımızı olacağız, bağışıklığımızı elde edeceğiz ki toplum içerisinde bu sıkıntıyı giderme yönünde hep beraber irade gösterelim."

Büyükkılıç, çocuklara etkinlikte futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti. Vatandaşlar da etkinliğe katılan ekiplere el sallayarak teşekkür etti.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın da eşlik ettiği etkinlik, Türk bayrağı açılmasıyla sona erdi.

Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı
Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi, Kayseri, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor

Son Dakika Haberleri
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
13:32 Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim
13:28 Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın
13:04 İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı
12:50 Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti
12:35 5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' nedeniyle giden olmadı
12:33 MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi
12:32 WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yandı! Anneler Günü dolandırıcılığı
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı         
13:42
Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın Koronavirüsün bilinmeyen etkisi şaşkınlık yarattı: Ağız yapısı değişiyor, muayene yaptırın         
13:28
Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak Seksenler dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında hafta içi her gün ekranda olacak         
12:47
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı         
12:11
Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor         
12:04
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan Tek cümlelik not bırakan adam 4 gündür kayıp! Oğlu ve karısı perişan         
10:51
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 13:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç, Spor AŞ'nin etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement