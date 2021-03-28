Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü

28.03.2021 12:16
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni kurarak bugünlere taşıyan Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın Genel Kurulu'nda, üniversite bünyesinde kurulacak Hukuk Fakültesi'nin temel çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni kurarak bugünlere taşıyan Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın Genel Kurulu'nda, üniversite bünyesinde kurulacak Hukuk Fakültesi'nin temel çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacağını söyledi. Her zaman eğitimin ve bilimin destekçisi olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, destek sözünü "O bizim boynumuzun borcu" ifadeleriyle açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni kuran Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurula Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve vakıf üyeleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, üyesi bulunduğu vakfın genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Kurum ve kuruluşlarımızın da aidiyet duygusu oluşturacak nitelikte olması gerekir. İşte o aidiyet duygusuna layık olacak bir kuruluştayız. İsmine ayrıca hayranım, değerli büyüğümüz Nuh Naci Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Üyelerimizin yapısına, hayırseverlerimizin isimlerine bakıyorum, her biri ayrı bir değer olan Kayseri'mizin güzel insanlarının bir oluşumu olarak şehrimizin tanınmasına en güzel katkıda bulunuyor. Kayseri makarr-ı evliya, makarr-ı ulema diye bilinir, gerçekten alimler şehri, veliler diyarıdır" dedi.

Gençlere hitap edeceği, onların eğitimli, donanımlı geleceğe güven içerisinde bakmasını sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirten Büyükkılıç, ""Şehir birbirine sahip çıkar, kenetlenirse pozitif çalışmalar çıkıyor. Biz şehrimizin sevdalısıyız, biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin sevdalısıyız" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi daha iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını, bu kapsamda 1 milyon 260 bin metrekare Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde insanların ne istiyorsa içerisinde bulabileceğini, yeni havaalanı ile birlikte 8 milyona hitap edecek bir potansiyel çıktığını, Belsin'den Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ni kapsayacak olan tramvay hattı ile Talas Anayurt raylı sistem hattının yapıldığını hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne açılacak olan yeni hukuk fakültesinin temel çalışmalarının Büyükşehir tarafından yapılacağını ifade ederek, "Siz değerli hayırseverlerimiz Kayseri'mize yakışacak hukuk fakültemizi kazandırmışsınız biz daha ne isteriz, temel atılacakmış, o bizim boynumuzun borcudur. Hayırseverlerimize Allah hayırlı, uzun ömür versin. Tıp Fakültesi için de inşallah en kısa zamanda yerimizi buluruz, onları da değerlendirir, istişare ederiz. Bu şehre ne yapılması gerekiyorsa biz varız" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın Genel Kurulu'na güven tazeleyerek görevine devam eden Mustafa Nevzat Özhamurkar'a ve vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü
Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan, Hukuk Fakültesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan yeni Hukuk Fakültesi'ne temel sözü - Son Dakika


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