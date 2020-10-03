Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi - Son Dakika

Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı.

Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın daveti üzerine Kayseri'ye gelen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin de katıldığı toplantıda, "Yerel Yönetimler Yasası" başta olmak üzere belediyecilik ve şehircilik konularını görüştü.

Konuk belediye başkanları kentte incelemelerde de bulundu. Büyükkılıç'ın, Meryem Ana Kilisesi'ni restore ettirerek kentin kültür hayatına kazandırdığı kütüphane ile Kayseri Bilim Merkezi ve Doğal Ürünler Bahçesi, Fatma Şahin tarafından ilgiyle incelendi.

Büyükkılıç, Özhaseki ile belediye başkanlarına, restorasyonu yaptırılan tarihi Kayseri Kalesi ile içerisindeki müzeyi gezdirerek, bilgi verdi.

Kayseri'de son derece güzel ağırlandıklarını belirten ve şehrin önemli projelerini yerinde görmenin keyfini yaşadıklarını vurgulayan konuk belediye başkanları, son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Büyükkılıç'a teşekkür ederek kentten ayrıldı.

Başkanların Kayseri programında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici de hazır bulundu.

Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi
Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi
Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi
Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi
Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi

Yerel Yönetim, Gaziantep, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yerel yönetimler zirvesi - Son Dakika

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