Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü çevresindeki çalışmaları denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki çalışmaları yerinde denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, "Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneğinin sergilendiği şehir Kayseri'dir." ifadelerini kullandı.

Asfalt çalışmalarının ve çevre düzenlemesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz faaliyete geçme aşamasında. Daha önce de değerli müdürümüzün talepleri doğrultusunda çevre düzenlemesi ve otopark yapımı konusunda istekleri olmuştu. Bizler de kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen şehir olarak, yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Sözümüzde durduk, yapıyoruz. 3 bin metrekarelik alanı otopark olarak düzenliyoruz. Gerekli çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah şehrimize, bölgemize çok güzel hizmetlere vesile olacak."