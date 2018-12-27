Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç Tarihi Lisede Tarihi Bilgiler Verdi

Başkan Büyükkılıç Tarihi Lisede Tarihi Bilgiler Verdi

23 dakika önce

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Milli Mücadele ve İstiklal' konulu toplantıya katıldı.

Başkan Büyükkılıç Tarihi Lisede Tarihi Bilgiler Verdi, System.String[]
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Milli Mücadele ve İstiklal' konulu toplantıya katıldı.

Milli Mücadele günlerinde son derece anlamlı bir davranış sergileyen Kayseri Lisesi öğrencilerinin Sakarya Savaşında adeta desten yazdığını ve böyle bir lisede konuşmacı olarak katılmanın büyük gururunu yaşadığını ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş Savaşı yıllarında Sebilürreşad Dergisi'nin bir sayısını Kayseri de çıkardığını söyledi.

Kayseri meydanında okunan ve beyannamenin 24 Eylül 1337 tarih 490 sayılı nüshasında bu beyannamesinin derginin tamamında yayınlandığını ve Kayserililere dağıtıldığını belirten Başkan Büyükkılıç "Kayseri Milli Mücadelede önemli bir merkezde ve konumda olmuştur. Kayseri Lisesinde başlayan bu vatan ateşi daha sonra zaferle sonuçlanmıştır. Ama Kayseri Lisesinin görevi bununla kalmamış iki cumhurbaşkanı, sayısız bilim insanı, sanayici, akademisyen ve sanatçının adeta eğitim yuvası olmuş ve mezun vermiştir" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

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