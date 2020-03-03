Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni binalarında hizmet veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni binalarında hizmet veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Her iki ziyarette de Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki uyumun Türkiye'de eşi benzerinin bulunmadığını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk ziyaretini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne yaptı. İl Müdürü Mustafa Şahin tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmet binasını gezerek personelle sohbet etti ve kolaylıklar diledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. İl Müdürü Mustafa Şahin de Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklere değinerek, "Hizmet binamızın çevre düzenlemesinden diğer ihtiyaçlarına kadar verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ederiz" dedi. İl Müdürü Şahin, Başkan Büyükkılıç'ın tarımla alakalı en yoğun çalışan belediye başkanlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç da tarım konusunda beklentiler olduğunu ifade ederek, "Tüm ilçelerimizin beklentileri var. Bizler de işbirliği halinde Bakanlığımızın ve belediyemizin imkanlarıyla daha fazla ne yaparızın kaygısı içindeyiz" diye konuştu.


Erciyes yolu ağaçlandırılacak


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürü İsa Çapkın tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, bir süre sohbet etti. Kentteki yeşil alanları ve ormanlarımızı arttırmak için bölge müdürlüğü ile birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki uyum kültürüne de vurgu yaparak; "Kayseri'de kurum ve kuruluşlarla yerel yönetimlerin dayanışmasının örneği Türkiye'de bir başka şehirde yok. Bunu korumamız ve geliştirmemiz lazım" diye konuştu.


İl Müdürü İsa Çapkın da Erciyes'e çıkan ve Develi'ye inen yolda 190 bin ağaçlık kar perdesi olabilecek yol kenarı ağaçlandırma projeleri olduğunu belirterek projeyle ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgi verdi. Başkan Büyükkılıç da Erciyes'in ağaçlandırması konusunda üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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