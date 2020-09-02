Başkan Büyükkılıç, Tavukçu Mahallesi'ndeki restorasyon alanını ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavukçu Mahallesi'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, teknikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman başkanlığında mimar, mühendis ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekiple Tavukçu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak, sivil mimariyi ayağa kaldırdıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tavukçu Mahallesi'ndeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada tabi bir mahalle konsepti ve anlayışı içerisinde sivil mimari örneklerimizi restore ediyor, ayağa kaldırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla tam 5 sivil mimari örneği ayağa kalkmış olacak. Önemli olan burada restorasyon çalışması yaparak ayağa kaldırmak değil. Bir fonksiyon yükleyerek ayakta kalmasını sağlamak. İnsanın olmadığı, girmediği yerde yaptığınız yapı kısa bir süre sonra tamamen eski halinden daha kötü konuma dönüşebiliyor. O açıdan biz buraları restore ederken bir fonksiyon yükleme amaçlı yapıyoruz çalışmalarımızı."