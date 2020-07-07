Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler" konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler" konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.

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Başkan Büyükkılıç, TBB Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı Prof. Dr. Recep Bozdağan'ın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra geçilen yeni normal hayatta şehirleri geliştirmenin önemine işaret etti.


Başkan Büyükkılıç, doktor olarak bu süreci en iyi gözlemleyen ve en iyi yönetmeye çalışan bir anlayış sergilediklerini belirterek, Kayseri'nin bünyesinde olan 16 ilçenin de aynı felsefe ve aynı kaygıyla dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Ankara'dan gelen kararların kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeye çalışarak bu konulara çok önem verdiklerini söyledi.


Covid-19 salgını sonrasında geçilen yeni normal hayatta daha dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ve şehirlerde yapılacak olan plan ve projelerin seyrinin çok değiştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu:


"Bundan sonraki süreçte hepimizin çok daha dikkat etmemiz lazım korona biter, bir başka süreç başlar. Kendimizi geliştirmeliyiz. Gıdanın, tarımın ve hayvancılığın çok önemli olduğunun da bilincindeyiz. Gelecekte de çok önem arz ettiğinin farkında olacağız. Değişik ülkeleri gözlemlediğimizde paranın her şey olmadığının ne güzel örneklerini gördük. Ekonomik olarak gelişmişlik örneği sergileyen ama kendine yetmeyip dışarıdan kaynaklarını sağlamaya çalışan ülkeler bunun çok güzel örneklerini sergiledi. Öyleyse bizim kendi kendimize yeter konumuna gelmemiz lazım. Tarımda, gıda da hayvancılıkta da her türlü üretimde varız dememiz lazım. Sosyal medya daha etkin kullanarak, pozitif olarak uygulama yönünde toplumu yönlendirmeliyiz. Bisikletle ulaşım konusunun üzerinde durmalıyız. Organik tarıma önem vermeliyiz. En önemlisi imar konusunda planlama açısından şehir merkezli çalışmaları önemsemeliyiz. Ama taşradaki çalışmaları da çok önemseyerek hareket etmeliyiz. Ayrıca daha çok bağ ve bahçeli evlerin planlama açısından önem arz ediyor. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmalıyız. Sağlık, eğitim altyapıda eksiklik varsa gidermeliyiz" dedi.


Sağlık OSB konusunda girişimde bulunduklarını ve ilgili bakanlıktan gerekli desteği istediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Orta Anadolu ve Türkiye'mize hem hizmet hem de araç gereç bakımından önemli, teşvik odaklı çalışma başlatacağız. Turizm konusunda eylem planları oluşturarak, yeni döneme uygun hale getireceğiz. Toplu ulaşımla ilgili de eylem programını hayata geçirmeliyiz. Ayrıca e-ticaret, lojistikte gerekli çalışmaları yapacağız. Kriz zamanlarında yedek kapasitesinin hayat kurtardığını göz önüne alarak ilgili kamu kuruluşlarla iş birliği sürdüreceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle birlik beraberlik anlayışıyla bu süreci atlatacağız" diye konuştu.


Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, pandemi süresince Kayseri'de yapılan çalışmaları da anlattı. - KAYSERİ

Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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