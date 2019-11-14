Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı
Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı

Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin toplantısına katılmak üzere Ağrı'ya gitti.

Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)'nin toplantısına katılmak üzere Ağrı'ya gitti. Başkan Büyükkılıç, TBB'nin encümen toplantısına iştirak etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Üyesi belediye başkanları ile Ağrı'da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ağrı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Encümen Toplantısı'na katıldı.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılacak çalışmaların değerlendirildiği Encümen Toplantısı'nda, gündemde bulunan konular karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç, Belediyeler Birliği Toplantısı için Ağrı'ya gelen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Türkiye Bankalar Birliği, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Rabia Naz cinayetiyle ilgili Cüneyt Özdemir'i aradı: Türkiye'de hiçbir güç bunu kapatamaz
Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı Çağlar Söyüncü: "82. dakikada vatanı korur gibi elimizden geleni yaptık" Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]