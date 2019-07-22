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Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına Katıldı

45 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına Katıldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Toplantısına katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Encümen Üyesi de olan Başkan Büyükkılıç, ülkemizin farklı belediyelerinden gelen talepleri değerlendirdi.

Hafta sonu Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı ve Encümen Toplantısına katılmak üzere Malatya'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk günü de Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısına iştirak etti.

Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nin de Encümen Üyesi olan Başkan Büyükkılıç, farklı şehirlerde Belediyeler Birliği tarafından yapılacak çalışmaların karara bağlandığı Encümen Toplantısında gündemdeki konularla ilgili çalışmalara katıldı. Başkan Büyükkılıç, Belediyeler Birliği Toplantısı için gelen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile de ikili görüşmelerde bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:03 Kaynak: İHA
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