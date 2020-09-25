Başkan Büyükkılıç, Hörmetçi bölgesinin şebeke sorununu çözdü - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hörmetçi Sazlığı bölgesinde yer alan yerleşim birimlerinin yaşadığı cep telefonu ve internet sorununun, kurulan baz istasyonu ile çözüme kavuşmasını sağladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yöresel değerleri ön planda tutmak ve turizmi geliştirmek kapsamında dikkate değer bulduğu Hörmetçi Sazlığı bölgesini ziyaretinde kendisine iletilen telefonda şebeke sorununu çözüme kavuşturdu.
Büyükkılıç'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucu bölgeye baz istasyonu kuruldu. Daha önce telefonla dahi konuşamayan Hörmetçi, Dokuzpınar, Karpuzsekisi ve Gelbula mahallelerinin sakinleri artık internete bile rahatlıkla erişebilir hale geldi.
Bölge sakinleri Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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