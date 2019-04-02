Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Teşekkürler Melekgazililer"

Başkan Büyükkılıç: "Teşekkürler Melekgazililer"

1 saat önce

31 Mart 2019 günü yapılan Genel Mahalli İdareler Seçimler sonucu Melikgazi Belediye Başkanı seçilen ancak Mazbatası almadığı için resmi olarak görevine başlamayan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazililere vatandaşlık görevlerini her zaman olduğu gibi yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç:
31 Mart 2019 günü yapılan Genel Mahalli İdareler Seçimler sonucu Melikgazi Belediye Başkanı seçilen ancak Mazbatası almadığı için resmi olarak görevine başlamayan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazililere vatandaşlık görevlerini her zaman olduğu gibi yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etti.

1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması gereken emlak vergisi birinci taksitlerini Ocak, Şubat ve Mart aylarında yatıran vergi mükelleflerine teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kamu yatırımların temelini vergiler oluşturduğunu ve Melikgazi sınırları içerisinde mülkü bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri döneceğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:15 Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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