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Başkan Büyükkılıç TKB encümenine girdi

10 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç TKB encümenine girdi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yapılan seçimler sonucu Tarihi Kentler Birliği'nin 7 kişilik encümenine girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı Tarihi Kentler Birliği'nin Meclis Toplantısı Divan İstanbul Asia Hotel'de yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Tarihi Kentler Birliği'nin meclis toplantısında birlik başkanlığı, meclis başkanvekillikleri, katip üyelikler ve Tarihi Kentler Birliği Encümeni seçimleri yapıldı. Seçimler sonucu Tarihi Kentler Birliği'nin 7 kişilik encümenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da girdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, geçen hafta da Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümenine seçilmişti. - KAYSERİ
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:07 Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul, Memduh Büyükkılıç, Güncel
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