Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Serik ilçesinde trafik kazası geçiren Özhaseki'yi tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ettiğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da ziyarette yer aldığını ifade eden Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile kaza sırasında aynı araçta bulunan eşi Neşe Özhaseki'nin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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